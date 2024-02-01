Генсека НАТО номинировали на Нобелевскую премию мира

Verdens Gang: генсек НАТО Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Verdens Gang (VG).

Как отметили журналисты, кандидатуру Столтенберга предложил заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа.

«Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг», — подчеркнул он.

Накануне, 31 января, стало известно, что на Нобелевскую премию мира был выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Политика предложила член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни. По ее мнению, основанием для выдвижения на соискание такой награды является содействие подписанию «Авраамовых соглашений», заключенных в 2020 году. Речь идет о соглашениях, которые достигли Израиль, ОАЭ и Бахрейн.