Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 1 февраля 2024Мир

Генсека НАТО номинировали на Нобелевскую премию мира

Verdens Gang: генсек НАТО Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Federico Gambarini / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Verdens Gang (VG).

Как отметили журналисты, кандидатуру Столтенберга предложил заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа.

«Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг», — подчеркнул он.

Накануне, 31 января, стало известно, что на Нобелевскую премию мира был выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Политика предложила член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни. По ее мнению, основанием для выдвижения на соискание такой награды является содействие подписанию «Авраамовых соглашений», заключенных в 2020 году. Речь идет о соглашениях, которые достигли Израиль, ОАЭ и Бахрейн.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Мелочей нет». Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов их возрождением

      В Венгрии призвали сменить руководство ЕС

      Генсека НАТО номинировали на Нобелевскую премию мира

      На Украине 19-летнего студента с отсрочкой отправили в воинскую часть

      Детей не пустили в больницу к Кейт Миддлтон после ее операции на животе

      В России вырос размер материнского капитала

      В России выросли социальные пособия

      В США рассказали о поставках высокоточных бомб Украине

      Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются, а все болезни — от нервов? Объясняют врачи

      В российском регионе сбили два украинских беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше