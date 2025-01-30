Стилист призвал россиян отказаться от кожаной одежды

Стилист Александр Белов призвал россиян отказаться от кожаной одежды в 2025 году

Стилист Александр Белов призвал россиян отказаться от одежды из одного материала в 2025 году. Его комментарий публикует НСН.

В текущем году следует исключить из гардероба изделия из кожи, в том числе куртки. По словам эксперта, данные наряды утратили актуальность к настоящему моменту. «Лучше заменить кожаные вещи на шерсть или трикотаж, это будет смотреться благородно и не так вычурно», — отметил он.

В то же время специалист посоветовал избегать одежды с принтом, имитирующим змеиную и крокодилью кожу.

Ранее в январе стилист Александр Рогов призвал россиянок носить одежду определенного рисунка в 2025 году.