Суд в России встал на сторону обанкротившейся из-за микрокредита уборщицы

ВС РФ допустил списание долга банкротов, получавших кредит без справки о доходах

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда РФ встала на сторону пенсионерки Тамары Петуховой, которая инициировала собственное банкротство из-за невозможности погасить задолженность перед микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом со ссылкой на решение инстанции сообщает «Интерфакс».

Арбитражный суд Кировской области признал Петухову банкротом, но в ходе разбирательства одна из ее кредиторов, к которой перешли права требования от МФО «Финансы. Бизнес. Развитие», высказалась против обнуления долга по микрозайму, оформленному в марте 2013 года на сумму 12 тысяч рублей, который увеличился к моменту вынесения решения до 1,58 миллиона рублей. При этом, как свидетельствуют материалы дела, должница в ходе исполнительного производства и банкротства выплатила по займу более 200 тысяч рублей. Также, согласно отчету финансового управляющего, общая сумма долга Петуховой в ноябре 2023 года составила 2,48 миллиона рублей, признаков ее преднамеренного или фиктивного банкротства зафиксировано не было.

Должница, не соглашаясь с тезисом кредитора, что она «своими осознанными действиями привела себя в состояние банкротства», настаивала, что цели не возвращать заем у нее не было, в этой же МФО она брала деньги не в первый раз и возвращала, а при оформлении нового займа сообщила о своей неофициальной работе уборщицей, после чего справку о доходе, которую работодатель давать отказывался, у нее не просили.

Ряд инстанций, рассматривавших дело, согласился с доводами о недобросовестности Петуховой, а именно, что она предоставила заведомо ложные сведения о своих доходах и кредитных обязательствах. После этого в СКЭС ВС РФ, куда обратилась пенсионерка, соответствующие решения отменили и списали ее долг. Коллегия определила, что само по себе непредставление документально подтвержденной информации о размере дохода (с учетом очевидности пенсионного возраста должника) не свидетельствует о злоупотреблении должником своими правами с целью обмана кредитора.

Также в Верховном суде указали на «явно обременительный характер обязательства» — превышение суммы требования более чем в 100 раз над размером займа, а также то, что женщина и так выплатила в 16,7 раза больше, чем занимала.

Ранее юрист напомнил россиянам, что по делам о некоторых долгах им может грозить уголовная ответственность. Отмечалось, что за неоплату ЖКУ наступление ответственности по статье о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности вряд ли возможно.