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19:15, 30 января 2025Ценности

Сын Хайди Клум дебютировал на модном показе в Париже и вызвал споры в сети

Мария Винар

Фото: Kristy Sparow / Getty Images

Сын немецкой модели, телеведущей и актрисы Хайди Клум Генри Сэмюэль дебютировал на показе бренда Lena Erziak, который прошел в рамках Недели моды в Париже, и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Page Six.

19-летний наследник вышел на подиум в черном костюме, состоящем из классических брюк и пиджака, который был надет на голое тело. Кроме того, на нем присутствовали кожаные туфли и длинный широкий шарф, украшенный золотой брошью. При этом его заплетенные в дреды волосы были уложены в хвост.

Читатели портала не оценили дебют молодого человека, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Много лет назад, чтобы стать моделью, нужно было быть привлекательным. Эти дети знаменитостей не имеют стыда. Никто из них не добился бы успеха без своих родителей», «Неужели Хайди хочет, чтобы ее дети стремились только к карьере модели?», «Кто-нибудь еще помнит, чтобы модели действительно выглядели красиво?», «Ну, по крайней мере, она не позирует в нижнем белье с его мамой, как его сестра», «Он очень яркий и может быть моделью», «Чтобы поставить одну ногу перед другой, требуется мастерство», — высказывались они.

В октябре прошлого года дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз также осудили за участие в модном показе.

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