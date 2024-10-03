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15:45, 3 октября 2024Ценности

16-летнюю дочь Николь Кидман осудили за участие в модном показе со словами «жалкая на вид»

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз осудили за участие в модном показе со словами «жалкая на вид». Соответствующие фото и комментарии приводит Daily Mail.

16-летняя девушка дебютировала на подиуме в рамках Недели моды в Париже, приняв участие в показе коллекции бренда Miu Miu. Дизайнеры подобрали для нее белый костюм, состоящий из топа и расклешенной юбки. Помимо этого, модель надела черные гетры и туфли с открытым носком.

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Пользователи сети не оценили внешний вид Роуз, о чем написали в комментариях под постом. «Судя по всему, моделью может стать кто угодно... если у вас известная фамилия. Я скучаю по тем временам, когда модели были красивыми», «У нее нет внешности, чтобы быть моделью для обложки. Хорошая попытка, Николь», «У нее нулевой опыт в модельном бизнесе, и это заметно. Я не против, чтобы дети nepo работали над проектами своих родителей. Но это возмутительно. Ей там не место», «Какой жалкий на вид ребенок!» — написали они.

В сентябре внешность 57-летней Николь Кидман на премьере фильма вызвала споры в сети. Звезда «Принцессы Монако» посетила красную дорожку в полупрозрачном сияющем платье люксового бренда Ferragamo, оформленном глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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