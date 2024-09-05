Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:26, 5 сентября 2024Ценности

Внешность 57-летней Николь Кидман на премьере фильма вызвала споры в сети

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийская и американская актриса Николь Кидман пришла на премьеру фильму «Идеальная пара» в Лос-Анджеле и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

57-летняя звезда «Принцессы Монако» посетила красную дорожку в полупрозрачном сияющем платье люксового бренда Ferragamo, оформленном глубоким декольте. При этом она накинула на одно плечо бархатный пиджак, а в качестве украшений выбрала золотые серьги.

Читатели портала удивились внешности знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Ее лицо выглядит таким неестественным, особенно когда она пытается улыбнуться. Это позор», «Ее стиль на красной дорожке всегда на высоте, но то, что она сделала со своим лицом, портит все», «Она выглядит как пластиковая кукла», «Очень хороший пластический хирург», «Она испортила свое красивое лицо кучей пластических операций, филлеров и ботокса», «Мне кажется, что здесь она выглядит прекрасно», — высказывались они.

В августе сообщалось, что Николь Кидман снялась топлес для итальянской версии журнала L’Officiel.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России уничтожила бункер с командирами ВСУ под Житомиром

      В Сбербанке оценили вероятность снижения цен на жилье

      Уголовное дело о взяточничестве возбуждено против еще двух экс-сотрудников Минобороны

      В ДНР заочно осудят воевавшего на стороне Украины наемника из Грузии

      17-летняя девушка спасла женщину после удара молнии

      В МИД России прокомментировали отставку Кулебы

      Жители российского города пожаловались на дожди с потолка

      Внешность 57-летней Николь Кидман на премьере фильма вызвала споры в сети

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      В России оценили ситуацию с назначением премьера Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше