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15:46, 30 января 2025Экономика

Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

В Подмосковье аллергики начали сталкиваться с синдромом талого снега
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Жители Подмосковья начали сталкиваться с синдромом талого снега. Чем это грозит аллергикам, передают «Вести».

На фоне оттепельной зимы в столичном регионе вместе со снегом стали таять реагенты, которые у некоторых людей вызывают аллергическую реакцию. Вдобавок в такую сырую погоду начинают разрастаться плесневые грибы — они, в свою очередь, тоже провоцируют аллергический ринит.

Другое последствие теплой зимы — раннее цветение растений, которое лишь усугубит самочувствие аллергиков, предупреждают медики. Первыми дают о себе знать ольха, орешник и береза. В соответствии с климатической нормой они начинают цвести в конце марта — начале апреля, но этот год, вероятно, опередит традиционные сроки.

Ранее сообщалось о другом следствии оттепельной зимы — в Центральной России начались природные пожары. Пал сухой травы фиксируется в Московской, Тульской, Рязанской и Орловской областях. Снега на юге Русской равнины в данный момент уже нет, а в средней полосе высота покрова ниже нормы в два-три раза.

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