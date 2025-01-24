В Центральной России на фоне оттепельной зимы начались пожары

«Фобос»: В Московской и Тульской области на фоне оттепели начались пожары

Центральные регионы России оказались под новой угрозой из-за оттепельной зимы. На территории Русской равнины начались природные пожары, передает центр погоды «Фобос».

«Когда казалось, что январь уже ничем не сможет нас удивить, из полей повеяло дымом — в Центре начались ландшафтные пожары!» — сообщают синоптики. Пал сухой травы фиксируется в Московской, Тульской, Рязанской и Орловской областях. Метеорологи, однако, не удивляются пожарам в такую зиму. Нынешняя погода скорее соответствует третьей декаде марта, чем концу января. Снега на юге Русской равнины в данный момент уже нет, а в средней полосе высота покрова вдвое-втрое ниже нормы.

Ситуация в ближайшее время не изменится, больше того, синоптики предвидят новую волну экстремального потепления. «Уже сегодня ветер в атмосфере из-за влияния обширного атлантического циклона станет разворачиваться на южные и юго-западные румбы, поэтому в области относительно холодной погоды останется только восточная часть Европейской России», — предупреждают специалисты. К следующей неделе оттепели продвинутся к Средней Волге и Уралу.

Новый тепловой рекорд рискует поставить Москва. В понедельник и вторник, 27-28 января, столбики термометров в столице могут достичь отметки 3 градуса тепла, что на 7-8 градусов превысит климатическую норму месяца. Такой теплый январь в Москве фиксировался в 1914 и 1923 годах.