Москве предрекли столетний температурный рекорд

Синоптик Позднякова: 27-28 января Москва может побить столетний тепловой рекорд

На следующей неделе Москва может побить столетний тепловой рекорд. Таким прогнозом с телеканалом «Москва 24» поделилась главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, в понедельник и вторник, 27-28 января, столбики термометров в столице могут приблизиться к рекордно высоким значениям. Температура в эти дни может достичь отметки 3 градуса тепла, что на 7-8 градусов превысит климатическую норму месяца, предрекла Позднякова. Такой теплый январь в Москве фиксировался больше века назад. В 1914 году воздух под конец января прогрелся до плюс 3 градусов, а в 1923 году — до плюс 3,1 градуса.

Заметных изменений в погоде после 28 января Позднякова не предвещает. По ее данным, температура в Москве задержится на уровне от минус 2 до 3 градусов, оставаясь на волне рекордных значений. «Как правило, в последних числах января у нас бывает самая низкая температура по климату, а здесь она будет близка к рекордам или даже станет рекордно высокой для последних чисел января», — пояснила собеседница телеканала.

Не по-весеннему морозные дни пообещали москвичам в Росгидромете. Согласно его прогнозам, в марте ожидается похолодание до минус 15 градусов.