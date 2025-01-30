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08:25, 30 января 2025Мир

Трамп начал второй президентский срок лучше первого

Fox: Трамп начал второй президентский срок с более сильной позиции, чем первый
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп начал свой второй срок полномочий в Белом доме, имея более сильные позиции по опросам общественного мнения, чем в начале своей первой администрации восемь лет назад. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на опрос Университета Квиннипиак.

По данным опроса, проведенного в первую неделю второго срока Трампа, 46 процентов избирателей одобрили работу президента-республиканца, а 43 процента высказали неодобрение. Рейтинг одобрения Трампа улучшился по сравнению с опросом Quinnipiac в конце января 2017 года, когда он начал свой первый срок на посту президента. Тогда уровень одобрения составлял 36 процентов, а против его политики высказались 44 процента респондентов.

Как отмечает телеканал, опрос указывает на предсказуемо огромный партийный раскол по вопросу о президентстве Трампа. «Республиканцы 86–4 процента одобряют работу Трампа, а демократы 86–8 процентов не одобряют. Среди независимых 41 процент одобряют, 46 процентов не одобряют, а 13 процентов не высказали своего мнения», — подчеркивается в опросе.

Несмотря на то, что первый рейтинг одобрения Трампа за второй срок является значительным улучшением по сравнению с первым сроком, его рейтинг ниже, чем у бывшего президента США Джо Байдена за первое время его пребывания в Белом доме — в начале февраля 2021 года он составлял 49–36 процентов.

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что администрация Трампа за первые восемь дней сделала больше, чем за четыре года удалось сделать команде Байдена. Он уточнил, что приоритетными сферами для команды Трампа будут борьба с экономическим и миграционным кризисом.

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