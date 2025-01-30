В администрации Трампа сделали громкое заявление

Джеймс Вэнс: Администрация Трампа за 8 дней сделала больше, чем Байден за 4 года

Администрация президента США Дональда Трампа за первые восемь дней сделала больше, чем за четыре года удалось сделать команде экс-лидера Джо Байдена. Такое громкое заявление сделал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что приоритетными сферами для администрации Трампа будут борьба с экономическим и миграционным кризисом. По словам Вэнса, Соединенным Штатам необходимо вернуть контроль над своими границами. Он отметил, что 19 января, за день до инаугурации Трампа, количество нелегальных пересечений границы составляло около 1300. Спустя пять дней новая администрация сократила показатель на 60 процентов, заявил Вэнс.

Ранее Дональд Трамп подписал рекордное количество указов за первые 9 дней пребывания на посту.