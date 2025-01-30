Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 30 января 2025Мир

Трамп прокомментировал столкновение самолета и военного вертолета в Вашингтоне

Трамп: Экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать
Семен Александров (редактор)

Фото: Julio Cortez / AP

Экипаж военного вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Происшествие прокомментировал президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Вертолет летел прямо на самолет в течение продолжительного времени. Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели, почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул?» — отметил американский лидер.

Он также задался вопросом, почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолета, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет.

Столкновение произошло около 21:00(5:00 по московскому времени). На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находилось трое военнослужащих. Самолет после столкновения упал в реку Потомак.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      После массового рейда в российском городе более сотни мигрантов доставили в полицию

      Logitech выпустила девайс для слежки за офисными сотрудниками

      Зеленского обвинили в игнорировании просьб остановить пытки

      Российский вратарь стал первой звездой матча НХЛ

      Названа версия столкновения вертолета с самолетом в США

      В Европе предложили возобновить поставки газа из России ради мирной сделки

      Пленный солдат ВСУ рассказал об американских инструкторах на Украине

      Столкновение поезда с автобусом под Москвой попало на видео

      Пожилых людей предупредили о вредных пищевых привычках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше