Трамп прокомментировал столкновение самолета и военного вертолета в Вашингтоне

Трамп: Экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать

Экипаж военного вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Происшествие прокомментировал президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Вертолет летел прямо на самолет в течение продолжительного времени. Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели, почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул?» — отметил американский лидер.

Он также задался вопросом, почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолета, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет.

Столкновение произошло около 21:00(5:00 по московскому времени). На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находилось трое военнослужащих. Самолет после столкновения упал в реку Потомак.