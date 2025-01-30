Трамп рассказал о прослушанных им связанных с авиакатастрофой записях

Трамп заявил о прослушанных им страшных записях, связанных с авиакатастрофой

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что прослушал некие записи, связанные с авиакатастрофой в небе Вашингтоном, в результате которой пассажирский самолет и военный вертолет упали в реку Потомак. Он не уточнил, о каких пленках идет речь, передает ТАСС.

«Это страшные, очень страшные записи», — отметил американский лидер.

Трамп уточнил, что самолет American Airlines в момент происшествия заходил на посадку и действовал согласно правилам. «По какой-то причине там был вертолет, который находился на той же высоте, он двигался под углом. Это было ужасно», — подчеркнул он.