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22:14, 30 января 2025Мир

Трамп рассказал о несвоевременных предупреждениях об угрозе авиакатастрофы

Трамп: Предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Chris Kleponis / CNP / Medi / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что предупреждения об угрозе столкновения самолета с военным вертолетом в небе над Вашингтоном поступили «очень и очень» поздно. Об этом политик заявил журналистам в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Люди знали, что происходит. Были определенные предупреждения, но предупреждения были даны очень и очень поздно. Эти предупреждения были даны очень поздно», — посетовал Трамп.

Помимо этого, Трамп во время пресс-конференции предположил, что очки ночного видения могли «исказить» видимость экипажа военного вертолета перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном. Однако глава США отметил, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время.

Пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Воздушное судно при заходе на посадку столкнулось с военным вертолетом и упало в реку Потомак. Столкновение произошло в среду, 29 января, около 21:00 (30 января в 05:00 по московскому времени).

Ранее Трамп уведомил, что США находятся в контактах с Россией по поводу россиян, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном. По его словам, Штаты будут содействовать перевозке тел в Россию. При этом он добавил, что не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным случившуюся трагедию.

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