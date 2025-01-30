Посольство России заявило о контактах с США в связи с авиакатастрофой

Посольство РФ находится в контакте с властями США в связи с авиакатастрофой

Посольство России в США находится в постоянном контакте с американскими властями в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в Telegram-канале дипредставительства.

«Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на Родину», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Столкновение произошло около 21:00 (5:00 по московскому времени).

Позже выяснилось, что на борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа.