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21:49, 30 января 2025Мир

Посольство России заявило о контактах с США в связи с авиакатастрофой

Посольство РФ находится в контакте с властями США в связи с авиакатастрофой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетАвиакатастрофы в России

Посольство России в США находится в постоянном контакте с американскими властями в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в Telegram-канале дипредставительства.

«Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на Родину», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Столкновение произошло около 21:00 (5:00 по московскому времени).

Позже выяснилось, что на борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа.

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