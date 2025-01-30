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11:43, 30 января 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о наборе в ВСУ наркоманов и алкоголиков

Военный ВСУ Сазовнов: ТЦК набирают в украинскую армию наркоманов и алкоголиков
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пополняют ряды украинской армии наркоманами, алкоголиками и больными. Об этом заявил военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), доброволец спецразделения «Гром» Кирилл Сазонов в эфире «Новости. Live».

По его словам, такие мобилизованные только забирают ресурсы армии. Им нужно оформить документы, дать место для проживания, одежду, оружие и выплачивать зарплату. При этом на фронте они не станут боеспособными военными, заключил Сазонов. Он также предположил, что боевые действия будут продолжаться до конца 2025 года.

Ранее один из морских пехотинцев ВСУ рассказал, что командиры подразделений украинских войск наказывают подчиненных-алкоголиков переводом в боевые пехотные подразделения с тыловых должностей. таким образом они избавляются от балласта в своих подразделениях, но подставляют пехотинцев, которым приходится не только выполнять задачи на поле боя, но и присматривать за пьяницами.

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