Ушедший из России автогигант сохранил лидерство по продажам в мире

Японский концерн Toyota продал более 10,8 миллиона машин по итогам 2024 года

По итогам 2024 года суммарные объемы глобальных продаж машин Toyota составили 10 821 480 единиц, что позволило ушедшему из России концерну сохранить за собой мировое лидерство. Об этом сообщается в отчете компании.

Toyota сохраняет за собой первое место в мире по объемам продаж пятый год подряд. На второй строчке в 2024 году оказался немецкий концерн Volkswagen (около 9,02 миллиона реализованных автомобилей), который также свернул свою деятельность в России после начала боевых действий на Украине. Таким образом, Toyota опередила своего ближайшего конкурента примерно на 1,8 миллиона единиц.

Тройку лидеров замкнул южнокорейский автогигант Hyundai Motor. В 2024 году концерну, прекратившему продажи и производство своих машин в России, удалось реализовать на глобальном рынке в общей сложности 7,23 миллиона автомобилей. При этом глобальные объемы продаж просели у всех трех крупнейших концернов. Показатель Toyota за отчетный период просел на 3,7 процента, Volkswagen — на 2,3 процента, Hyundai — на 1 процент.

В свою очередь, глобальные продажи концерна Bayerische Motoren Werke (BMW) по итогам 2024 года упали на 4 процента. За 12 месяцев автогиганту удалось реализовать порядка 2,451 миллиона единиц. Положительная динамика была зафиксирована только в сегменте электрокаров (плюс 13,5 процента, до 426 594 штук). Снижение же продаж машин с двигателями внутреннего сгорания в компании связали с падением спроса Китае, рынок которого является ключевым экспортным направлением для всего немецкого автопрома.

С падением глобальных продаж в 2024 году столкнулись и другие мировые автогиганты. Реализация машин Mercedes-Benz Group за 12 месяцев просела на 4 процента, Audi — почти на 11 процентов, а продажи премиальных Bentley упали практически на треть. Европейские концерны сталкиваются с трудностями не первый год. В 2023-м почти треть основных заводов пяти крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen — столкнулись с недозагрузкой. Их годовой объем продаж в ЕС оказался на три миллиона ниже допандемийных значений.