Ушедший из России автогигант сохранил лидерство по продажам в мире

По итогам 2024 года суммарные объемы глобальных продаж машин Toyota составили 10 821 480 единиц, что позволило ушедшему из России концерну сохранить за собой мировое лидерство. Об этом сообщается в отчете компании.
Toyota сохраняет за собой первое место в мире по объемам продаж пятый год подряд. На второй строчке в 2024 году оказался немецкий концерн Volkswagen (около 9,02 миллиона реализованных автомобилей), который также свернул свою деятельность в России после начала боевых действий на Украине. Таким образом, Toyota опередила своего ближайшего конкурента примерно на 1,8 миллиона единиц.
Тройку лидеров замкнул южнокорейский автогигант Hyundai Motor. В 2024 году концерну, прекратившему продажи и производство своих машин в России, удалось реализовать на глобальном рынке в общей сложности 7,23 миллиона автомобилей. При этом глобальные объемы продаж просели у всех трех крупнейших концернов. Показатель Toyota за отчетный период просел на 3,7 процента, Volkswagen — на 2,3 процента, Hyundai — на 1 процент.
В свою очередь, глобальные продажи концерна Bayerische Motoren Werke (BMW) по итогам 2024 года упали на 4 процента. За 12 месяцев автогиганту удалось реализовать порядка 2,451 миллиона единиц. Положительная динамика была зафиксирована только в сегменте электрокаров (плюс 13,5 процента, до 426 594 штук). Снижение же продаж машин с двигателями внутреннего сгорания в компании связали с падением спроса Китае, рынок которого является ключевым экспортным направлением для всего немецкого автопрома.
С падением глобальных продаж в 2024 году столкнулись и другие мировые автогиганты. Реализация машин Mercedes-Benz Group за 12 месяцев просела на 4 процента, Audi — почти на 11 процентов, а продажи премиальных Bentley упали практически на треть. Европейские концерны сталкиваются с трудностями не первый год. В 2023-м почти треть основных заводов пяти крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen — столкнулись с недозагрузкой. Их годовой объем продаж в ЕС оказался на три миллиона ниже допандемийных значений.