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17:52, 13 января 2025Экономика

Ушедший из России автогигант столкнулся с падением продаж

BMW зафиксировала падение продаж на 4 % по итогам 2024 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

По итогам 2024 года глобальные продажи автомобилей немецкого гиганта Bayerische Motoren Werke (BMW) упали на четыре процента в сравнении с показателем 2023-го, примерно до 2,451 миллиона единиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительную оценку ушедшего из России концерна.

За отчетный период в мире реализовали в общей сложности 2 450 804 машины. Отрицательная динамика была зафиксирована и в четвертом квартале. В октябре-декабре 2024-го реализация всех автомобилей BMW с учетом продаж MINI и Rolls-Royce сократилась на 2,9 процента год к году, до 132 542 единиц.

Положительную динамику в прошлом году смогли продемонстрировать только электромобили немецкого автогиганта. Их реализация в январе-декабре увеличилась на 13,5 процента и достигла отметки в 426 594 штуки. Что касается продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), то их падение в концерне связали в том числе со слабыми результатами в Китае, рынок которого традиционного считается одним из главных для немецкого автопрома. Так, реализация машин BMW и MINI в азиатской стране в 2024 году просела на 13,4 процента.

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Европейские автогиганты сталкиваются с трудностями не первый год. В 2023-м почти треть основных заводов пяти крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen — столкнулись с недозагрузкой. Их годовой объем продаж в Европе оказался на 3 миллиона ниже допандемийных значений. В 2024 году негативная тенденция продолжилась. В январе-сентябре продажи Audi просели почти на 11 процентов, а премиальных Bentley — практически на треть. На этом фоне суммарная реализация автомобилей Volkswagen Group упала на 2,8 процента. Суммарные продажи Mercedes-Benz Group сократились за отчетный период на 4 процента, а продажи BMW — на 4,5 процента.

По мнению главы консалтинговой компании Schneider Group Ульфа Шнайдера, поправить свое финансовое положение европейские автогиганты могли бы при помощи скорого возвращения на российский рынок. В противном случае, предупредил эксперт, авторынок РФ может стать для них потерянным надолго с учетом агрессивной экспансии китайских производителей. Глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, в свою очередь, не стал исключать возвращения западных концернов в Россию в среднесрочной перспективе.

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