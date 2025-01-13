Вероятность возвращения западных автобрендов в Россию оценили

Глава комитета АЕБ Калицев не исключил возвращения автобрендов ЕС в Россию

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключают возвращения европейских автобрендов на российский рынок в среднесрочной перспективе. Об этом заявил глава комитета автопроизводителей организации Алексей Калицев, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, такая возможность существует. Однако в ближайшее время ожидать массового возвращения европейских автобрендов в Россию не стоит на фоне кризисной геополитической ситуации и масштабных санкций властей Евросоюза (ЕС) в отношении РФ. «Я бы вообще не исключил (возвращения автобрендов ЕС в Россию в обозримой перспективе — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Калицев.

Он добавил, что ситуация с массовым уходом с российского рынка европейских автогигантов может развернуться совсем в другую сторону. Что касается АЕБ, то ее представители продолжают коммуникацию с большинством западных производителей, пояснил Калицев. «Это в меня вселяет определенный оптимизм», — заключил глава комитета ассоциации.

В 2023 году почти треть основных заводов пяти крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen — столкнулись с недозагрузкой. Их годовой объем продаж в Европе оказался на 3 миллиона ниже допандемийных значений. В 2024 году негативная тенденция продолжилась на фоне усиления конкуренции со стороны китайских производителей. Чтобы обезопасить региональный рынок, в конце октября власти ЕС ввели дополнительные пошлины на электрокары из КНР в размере до 35,3 процента.

Ранее глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер заявил, что 2025 год может стать точкой невозврата для европейских автопроизводителей. Если ведущие бренды ЕС, включая BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen, не поспешат с возвращением, российский рынок может стать для них потерянным на «долгие годы» на фоне тотальной экспансии китайских автогигантов.