В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

Кимаковский: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области

Армии России осталось менее трех километров до административной границы с Днепропетровской областью Украины. От этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Уже на некоторых участках менее трех километров. (…) Мы в ту сторону продвигаемся», — сообщил чиновник.

По его словам, это то самое направление, которое начинается от населенного пункта Селидово и продолжается на запад.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска оттеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продвинулись по Саранной и Ставковой балкам на днепропетровском направлении. Он заявил, что армия России также ведет ожесточенные бои в районе населенного пункта Успеновка.