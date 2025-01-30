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12:32, 30 января 2025Бывший СССР

В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

Кимаковский: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Армии России осталось менее трех километров до административной границы с Днепропетровской областью Украины. От этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Уже на некоторых участках менее трех километров. (…) Мы в ту сторону продвигаемся», — сообщил чиновник.

По его словам, это то самое направление, которое начинается от населенного пункта Селидово и продолжается на запад.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска оттеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продвинулись по Саранной и Ставковой балкам на днепропетровском направлении. Он заявил, что армия России также ведет ожесточенные бои в районе населенного пункта Успеновка.

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