В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

Армии России осталось менее трех километров до административной границы с Днепропетровской областью Украины. От этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
«Уже на некоторых участках менее трех километров. (…) Мы в ту сторону продвигаемся», — сообщил чиновник.
По его словам, это то самое направление, которое начинается от населенного пункта Селидово и продолжается на запад.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска оттеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продвинулись по Саранной и Ставковой балкам на днепропетровском направлении. Он заявил, что армия России также ведет ожесточенные бои в районе населенного пункта Успеновка.