Военкор рассказал о продвижении российских войск на днепропетровском направлении

Военкор Котенок: Российские войска продвигаются на днепропетровском направлении

Российские войска, оттесняя Вооруженные силы Украины (ВСУ), продвигаются по Саранной и Ставковой балкам на днепропетровском направлении. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что бойцы Российской армии также ведут ожесточенные бои в районе населенного пункта Успеновка. По словам военкора, на данном участке продвижение сильно затрудняют работа украинских артиллерии и беспилотников.

Котенок добавил, что в настоящий момент Вооруженные силы России ведут зачистку Новоандреевки, где ранее удалось выйти в посадку западнее населенного пункта. Кроме того, он сообщил, что украинские войска предпринимают попытки контратаковать в районе Надеждинки, пытаясь остановить продвижение российских военных в сторону Срибного и Котляровки.

Ранее украинский аналитический проект DeepState зафиксировал продвижение подразделений армии России в сторону трассы Курахово — Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что приблизиться к ней удалось в районе населенного пункта Андреевка.