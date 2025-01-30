В Думе призвали одинаково кормить депутатов и школьников

«360»: В ГД призвали установить единые нормы питания для депутатов и школьников

В Государственной Думе (ГД) призвали установить единые нормы питания для депутатов и школьников. С такой инициативой выступила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, которую направила вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко. С соответствующим документом ознакомился телеканал «360».

Авксентьева пояснила, что сейчас учащихся в школах и депутатов кормят по-разному. В обращении она подчеркнула, что рацион чиновников разнообразен и сбалансирован, в то время как качество блюд в школах отличается скудностью. По информации Авксентьевой, продукты в столовых учебных заведений часто несвежие.

В нижней палате парламента специальная рабочая группа готовит единые требования к организации закупок продуктов для образовательных учреждений, контролю питания учащихся и детсадовцев, отметила представитель «Новых людей». Автор инициативы убеждена, что ориентироваться следует на правила, действующие в столовых госслужащих, включая представителей исполнительной и законодательной власти — требования для них должны быть едиными.

Ранее стало известно, что в Красноярске 23 ребенка пообедали в школьной столовой и оказались в больнице с отравлением.