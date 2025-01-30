Bloomberg: В Германии возмутились из-за союза консерваторов с АдГ

Неожиданный союз лидирующей на предстоящих выборах коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем с правой немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) вызвал возмущение в стране, пишет Bloomberg.

Отмечается, что стратегия Мерца, использующая опору консерваторов на правую партию, чтобы получить большинство в парламенте, поставила под удар центральное табу в немецкой политике — союз с крайне правыми группами. Альянс во главе с ХДС призвал правительство провести строгие миграционные реформы, которые включают введение постоянного пограничного контроля и ускорение депортации мигрантов, незаконно проникших в страну.

Ранее партия АдГ обогнала по рейтингу Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. По данным опроса, за АдГ на досрочных выборах в бундестаг готовы проголосовать 23 процента респондентов, а за СДПГ — всего лишь 15.