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13:40, 30 января 2025Мир

В Германии возмутились из-за союза консерваторов с АдГ

Bloomberg: В Германии возмутились из-за союза консерваторов с АдГ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Неожиданный союз лидирующей на предстоящих выборах коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем с правой немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) вызвал возмущение в стране, пишет Bloomberg.

Отмечается, что стратегия Мерца, использующая опору консерваторов на правую партию, чтобы получить большинство в парламенте, поставила под удар центральное табу в немецкой политике — союз с крайне правыми группами. Альянс во главе с ХДС призвал правительство провести строгие миграционные реформы, которые включают введение постоянного пограничного контроля и ускорение депортации мигрантов, незаконно проникших в страну.

Ранее партия АдГ обогнала по рейтингу Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. По данным опроса, за АдГ на досрочных выборах в бундестаг готовы проголосовать 23 процента респондентов, а за СДПГ — всего лишь 15.

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