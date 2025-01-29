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17:00, 29 января 2025Мир

«Альтернатива для Германии» обогнала партию Шольца по популярности

YouGov: «Альтернатива для Германии» обогнала по рейтингу партию Шольца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обогнала по рейтингу Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом свидетельствует данные социологического исследования компании YouGov, передает РИА Новости.

Так, по данным опроса, за АдГ на досрочных выборах в бундестаг готовы проголосовать 23 процента респондентов, а за СДПГ — всего лишь 15. YouGov отмечает, что рейтинг АдГ вырос на 4 процента по сравнению с данными прошлого опроса недельной давности.

Ранее Шольц назвал отвратительным фактом поддержку американским бизнесменом Илоном Маском правых политиков в Европе, в частности АдГ.

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