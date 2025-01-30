В Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников

Депутаты ГД предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников

Депутаты Госдумы предложили привлекать на обучение в колледжи и техникумы тех абитуриентов, которые не поступили в вузы. Соответствующее предложение парламентарии Сергей Кабышев и Яна Лантратова направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову, пишут «Ведомости».

Авторы инициативы предлагают создавать резервные места для поступления в учреждения среднего профессионального образования. Выпускники в случае непоступления в вузы смогут пойти в техникумы по аналогичным или смежным специальностям. Парламентарии настаивают на необходимости для вузов информировать региональные департаменты образования о непоступивших абитуриентах.

«В свою очередь, департаменты [образования субъектов] смогут запускать механизм подбора подходящего учреждения СПО, где выпускник сможет продолжить обучение», — предложили депутаты. По их мнению, это увеличит число тех, кто поступает в колледжи.

В России также хотят отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам в случае, если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в приоритетном порядке в феврале.