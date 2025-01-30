Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:31, 30 января 2025Россия

В Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников

Депутаты ГД предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Депутаты Госдумы предложили привлекать на обучение в колледжи и техникумы тех абитуриентов, которые не поступили в вузы. Соответствующее предложение парламентарии Сергей Кабышев и Яна Лантратова направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову, пишут «Ведомости».

Авторы инициативы предлагают создавать резервные места для поступления в учреждения среднего профессионального образования. Выпускники в случае непоступления в вузы смогут пойти в техникумы по аналогичным или смежным специальностям. Парламентарии настаивают на необходимости для вузов информировать региональные департаменты образования о непоступивших абитуриентах.

«В свою очередь, департаменты [образования субъектов] смогут запускать механизм подбора подходящего учреждения СПО, где выпускник сможет продолжить обучение», — предложили депутаты. По их мнению, это увеличит число тех, кто поступает в колледжи.

В России также хотят отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам в случае, если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в приоритетном порядке в феврале.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      Англиканский священник призвал следовать примеру США и повторил жест Маска

      Российские депутаты оценили и сочли поучительным откровенное видео с участием коллеги

      Названа температура воды в реке Потомак

      Роскомнадзор впервые составил протокол на Discord

      Посольство РФ начало изучать ситуацию с авиакастрофой в Вашингтоне

      В Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников

      Трамп начал второй президентский срок лучше первого

      В США рассказали о попытке Трампа начать войну за его благосклонность

      Видео секс-марафона порнозвезды с 1000 мужчин удалили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше