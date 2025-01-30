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11:35, 30 января 2025Россия

В Госдуме захотели разрешить части россиян поступать в вузы без экзаменов

Миронов предложил ввести квоту на поступление в вузы для жителей Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Госдуме захотели разрешить жителям приграничных территорий Курской области поступать в вузы без вступительных экзаменов. Соответствующий законопроект направил на отзыв в правительство Российской Федерации глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет ТАСС.

Парламентарий предложил внести изменения в закон «Об образовании», установив квоту на прием на бюджетное обучение по программам бакалавриата и специалитета для курян, живущих на подвергающихся обстрелам территориях Курской области и проходящих аттестацию по программам основного общего и среднего общего образования в этом и следующем учебных годах. Исключением станут дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности.

В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера поможет минимизировать потери из-за перебоев в обучении и создать справедливые условия для поступления в вузы для учащихся из приграничных районов Курской области.

Ранее, в августе 2024 года, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что для жителей Курской и Белгородской областей создали специальные условия для поступления в вузы. Студенты из этих регионов смогли в приоритетном порядке заселиться в общежития. В случае необходимости студентов и абитуриентов принимали в другие образовательные учреждения.

ЖЗЛ
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