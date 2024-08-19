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12:08, 19 августа 2024Россия

Для жителей двух регионов России сделали специальные условия для поступления в вузы

В двух регионах России сделали специальные условия для поступления в вузы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для жителей двух регионов России сделали специальные условия для поступления в вузы. Речь идет о Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

В частности, студентов из пострадавших регионов готовы в приоритетном порядке заселять в общежития. Кроме того, на базе четырех университетов Курска создали пункты временного размещения. В случае необходимости студентов и абитуриентов готовы принять и в других учреждениях — такие же пункты действуют на базе вузов Белгородской, Воронежской, Орловской и других областей.

«Для абитуриентов, студентов и преподавателей работает круглосуточная горячая линия Минобрнауки по всем вопросам», — обозначил Чернышенко.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. По последним данным, из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч человек.

Белгородская область также подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, вечером 18 августа украинские формирования нанесли удары по четырем населенным пунктам российского региона. Над регионом сбили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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