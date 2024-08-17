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15:34, 17 августа 2024Россия

МЧС сообщило об эвакуации трех тысяч жителей Курской области

МЧС сообщило об эвакуации жителей Курской области и доставке гуманитарной помощи

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За минувшие сутки в безопасные районы были эвакуированы более трех тысяч жителей Курской области. Перемещение организовано железнодорожным транспортом и автобусами. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС.

В общей сложности в 24 российских регионах работает 171 пункт временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи из них — дети.

Также ведомство сообщило о доставке 160 тонн гуманитарных грузов за сутки и 1,9 тысячи тонн за все время. В свою очередь, пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили за сутки 43 боевых элемента и одну ракету.

Ранее глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев заявил, что обстановка там стабилизировалась, а власти занимаются решением вопросов обеспечения жителей товарами первой необходимости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли российскую границу в Курской области 6 августа и контролируют часть региона. В пятницу, 16 августа, ими был разрушен мост через реку Сейм, из-за чего без переправы осталась часть Глушковского района. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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      Платон Щукин
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