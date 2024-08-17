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13:15, 17 августа 2024Россия

Глава одного приграничного района Курской области описал обстановку в регионе

Глава Льговского района Коростелев: обстановка в регионе стабилизировалась

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Обстановка в Льговском районе Курской области стабилизировалась, а власти занимаются решением вопросов обеспечения жителей товарами первой необходимости. Об этом заявил глава района Сергей Коростелев на своей странице во «ВКонтакте» по итогам расширенного заседания оперштаба.

«Провели очередное заседание оперштаба Льговского района. Обстановка в регионе стабильная. Сейчас с главами сельских советов делаем все возможное, чтобы обеспечить жителей продуктами и товарами первой необходимости», — сообщается в публикации.

Также Коростелев отдельно поблагодарил людей, которые помогают и поддерживают российских военных, оказывая им «всевозможную помощь».

9 августа Сергей Коростелев назвал ситуацию в районе напряженной, но контролируемой. По его словам, сельские населенные пункты и город Льгов будут патрулировать. Он призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней нужды во время действия сигнала воздушной тревоги.

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      Дарья Устьянцева
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