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13:27, 30 января 2025Путешествия

В Кремле подтвердили присутствие россиян на борту упавшего в США самолета

Песков подтвердил присутствие россиян на борту упавшего в Вашингтоне самолета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подтверждаются печальные данные о том, что на борту упавшего в Вашингтоне пассажирского самолета American Airlines присутствовали россияне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что помимо бывших российских фигуристов в потерпевшем крушение в США воздушном судне находились и другие россияне.

«Плохие новости сегодня из Вашингтона», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США.

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