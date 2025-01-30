В Кремле подтвердили присутствие россиян на борту упавшего в США самолета

Подтверждаются печальные данные о том, что на борту упавшего в Вашингтоне пассажирского самолета American Airlines присутствовали россияне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России отметил, что помимо бывших российских фигуристов в потерпевшем крушение в США воздушном судне находились и другие россияне.
«Плохие новости сегодня из Вашингтона», — добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США.