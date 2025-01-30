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12:28, 30 января 2025Путешествия

В Кремле выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США

Песков выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США. Его слова приводит ТАСС.

«Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли [своих родных]», — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что команда водолазов, предположительно, нашла в реке Потомак черные ящики с потерпевшего крушение в Вашингтоне пассажирского лайнера. Однако какой именно бортовой самописец обнаружили специалисты — речевой с переговорами пилотов или который хранит данные о характеристиках воздушного судна — пока не ясно.

Военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским лайнером American Airlines, который заходил на посадку в Вашингтоне, вечером 29 января. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, в том числе четверо членов экипажа, а на борту вертолета — по меньшей мере трое военнослужащих.

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