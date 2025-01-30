Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:20, 30 января 2025Путешествия

В реке обнаружили черные ящики потерпевшего крушение в США самолета

Водолазы обнаружили черные ящики потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Alex Brandon / AP

Команда водолазов, предположительно, нашла в реке Потомак черные ящики с потерпевшего крушение в Вашингтоне пассажирского самолета American Airlines. Об этом сообщает CBS.

По данным издания, до пор непонятно, какой именно бортовой самописец обнаружили специалисты — речевой с переговорами пилотов или же тот, который хранит данные о характеристиках воздушного судна.

Ранее авиакатастрофе в Вашингтоне, в ходе которой пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом, предрекли статус крупнейшей в Соединенных Штатах за последние 15 лет. В спасательной операции на месте трагедии задействованы по меньшей мере 300 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      Женщина спрятала 14 килограммов наркотиков в инвалидном кресле

      Украинского шпиона осудили в России на 11 лет за передачу данных СБУ

      Модель Перминова посетила показ в микрошортах

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше