В реке обнаружили черные ящики потерпевшего крушение в США самолета

Водолазы обнаружили черные ящики потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета

Команда водолазов, предположительно, нашла в реке Потомак черные ящики с потерпевшего крушение в Вашингтоне пассажирского самолета American Airlines. Об этом сообщает CBS.

По данным издания, до пор непонятно, какой именно бортовой самописец обнаружили специалисты — речевой с переговорами пилотов или же тот, который хранит данные о характеристиках воздушного судна.

Ранее авиакатастрофе в Вашингтоне, в ходе которой пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом, предрекли статус крупнейшей в Соединенных Штатах за последние 15 лет. В спасательной операции на месте трагедии задействованы по меньшей мере 300 человек.