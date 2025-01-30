В Москве мать застала свою 14-летнюю дочь целующейся с отчимом-мигрантом

Жительница Москвы застала 14-летнюю дочь целующейся с отчимом-мигрантом

В Москве мигрантка застала свою 14-летнюю дочь целующейся с отчимом. Об этом пишет «Регнум» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, мать с девочкой уже несколько лет проживают в Коммунарке. Некоторое время назад у родительницы начались отношения мужчиной, также являющимся мигрантом. В начале января, вернувшись из поездки к родственникам, женщина заметила дочь и супруга в машине, где они целовались. После разговора выяснилось, что это не единичный случай и отношения между школьницей и ее отчимом продолжаются уже больше года.

Как отмечается в материале, в телефоне подростка мать нашла множество обоюдных признаний мужчины и девочки в любви. Женщина обратилась в полицию. В беседе с правоохранителями школьница пояснила, что не рассказывала об отношениях с отчимом ради его безопасности.

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Регнум».

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