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15:43, 23 января 2025Россия

В российском регионе сыграли свадьбу с восьмилетним ребенком

Свадьбу детей восьми и тринадцати лет в Астрахани сняли на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В ресторане в Астрахани сыграли свадьбу детей восьми и тринадцати лет. «Свадьбу» в заведении сняли на видео, кадры публикует сообщество «ЧП Астрахань» в соцсети «ВКонтакте».

На выложенном видео нарядно одетый восьмилетний мальчик танцует с девочкой-подростком в белом свадебном платье. У обоих детей растерянный, а у невесты к тому же и недовольный, вид.

Мероприятие провела местная цыганская община. Отмечается, что детей «поженили» в ресторане, так как официальная регистрация их брака противоречила бы российскому законодательству. Как отреагировали на «свадьбу» правоохранительные органы и власти региона, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Перми после цыганской свадьбы произошла вспышка кори.

ЖЗЛ
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