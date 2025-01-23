В российском регионе сыграли свадьбу с восьмилетним ребенком

Свадьбу детей восьми и тринадцати лет в Астрахани сняли на видео

В ресторане в Астрахани сыграли свадьбу детей восьми и тринадцати лет. «Свадьбу» в заведении сняли на видео, кадры публикует сообщество «ЧП Астрахань» в соцсети «ВКонтакте».

На выложенном видео нарядно одетый восьмилетний мальчик танцует с девочкой-подростком в белом свадебном платье. У обоих детей растерянный, а у невесты к тому же и недовольный, вид.

Мероприятие провела местная цыганская община. Отмечается, что детей «поженили» в ресторане, так как официальная регистрация их брака противоречила бы российскому законодательству. Как отреагировали на «свадьбу» правоохранительные органы и власти региона, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Перми после цыганской свадьбы произошла вспышка кори.