В российском городе после цыганской свадьбы произошла вспышка кори

В Пермском крае после цыганской свадьбы произошла вспышка кори. Всего зафиксировали 14 случаев заболевания, передает РИА Новости.
Уточняется, что заболевание выявили среди цыганского населения — девять человек заболели в микрорайоне Чапаевский в российском городе, четверо — в деревне Федотово Пермского муниципального округа. Кроме того, заболела сотрудница местного магазина.
Как уточнили агентству в Роспотребнадзоре, распространению инфекции способствовало тесное общение во время свадебного торжества, а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори. Предварительно, заразить присутствовавших на свадьбе мог гость из Нижнего Тагила Свердловской области.
«Проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинация по эпидемическим показаниям», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) выявили случай кори. Учащихся перевели на дистанционный формат обучения.