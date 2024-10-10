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15:55, 10 октября 2024Россия

В МГУ выявили случай кори

В МГУ зафиксировали случай кори

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) выявили случай кори, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, зафиксировали один случай заболевания в институте стран Азии и Африки. «Дано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Учащихся перевели на дистанционный формат обучения, который продлится до 18 октября.

В конце 2023 года на юрфаке МГУ также произошла вспышка кори — корью заболел один из студентов, в результате чего весь факультет закрыли на карантин.

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      Елена Торубарова
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