В МГУ выявили случай кори

В МГУ зафиксировали случай кори

В Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) выявили случай кори, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, зафиксировали один случай заболевания в институте стран Азии и Африки. «Дано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Учащихся перевели на дистанционный формат обучения, который продлится до 18 октября.

В конце 2023 года на юрфаке МГУ также произошла вспышка кори — корью заболел один из студентов, в результате чего весь факультет закрыли на карантин.