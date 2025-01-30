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05:56, 30 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье прокомментировали подачу Молдавией газа в долг

Глава ПМР Красносельский: Поставка Молдавией газа в долг не решит энергокризис
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Fotostand / Nieweler / Globallookpress

Поставка Молдавией в долг трех миллионов кубометров газа Приднестровью не разрешит энергокризис. Об этом РИА Новости сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

По его словам, эти «мизерные кубометры» являются вынужденной временной мерой. «Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки», — объяснил он.

Красносельский отметил, что до начала энергетического кризиса в Приднестровье заготовили запас голубого топлива за счет экономии. Это позволило создать условия, чтобы жители могли готовить в квартирах пищу и не допустили разгерметизации всей газовой системы.

Ранее МИД Приднестровья положительно отреагировал на намерение Евросоюза оказать финансовую поддержку региона в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса. Во внешнеполитическом ведомстве ПМР также отметили необходимость организации встречи для представителей ЕС и Тирасполя.

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