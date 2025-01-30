Нардеп Дубинский: транзит газа был перекрыт с целью навредить Венгрии и Словакии

Транзит газа через территорию Украины был перекрыт из-за желания Киева навредить Венгрии и Словакии. Местью со стороны украинского лидера Владимира Зеленского прекращение транзита объяснил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Перепалка Зеленского с [премьер-министром Словакии Робертом] Фицо еще раз подтверждает мою версию о том, что газовый транзит через территорию Украины был перекрыт исключительно с целью (...)[навредить] Словакии и Венгрии», — заявил нардеп.

Дубинский отметил, что Зеленский упрекает Братиславу за желание покупать российский газ, но сам не отказывается от транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба».

Ранее Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в продаже суверенитета из-за российского газа. Он добавил, что американский газ якобы способствует безопасности и стабильности Европы.