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17:10, 30 января 2025Бывший СССР

В Раде объяснили прекращение транзита газа желанием навредить Венгрии и Словакии

Нардеп Дубинский: транзит газа был перекрыт с целью навредить Венгрии и Словакии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Транзит газа через территорию Украины был перекрыт из-за желания Киева навредить Венгрии и Словакии. Местью со стороны украинского лидера Владимира Зеленского прекращение транзита объяснил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Перепалка Зеленского с [премьер-министром Словакии Робертом] Фицо еще раз подтверждает мою версию о том, что газовый транзит через территорию Украины был перекрыт исключительно с целью (...)[навредить] Словакии и Венгрии», — заявил нардеп.

Дубинский отметил, что Зеленский упрекает Братиславу за желание покупать российский газ, но сам не отказывается от транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба».

Ранее Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в продаже суверенитета из-за российского газа. Он добавил, что американский газ якобы способствует безопасности и стабильности Европы.

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