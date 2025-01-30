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11:40, 30 января 2025Россия

В регионе России увеличили размер выплаты тяжелораненым бойцам СВО

На Камчатке подняли выплаты тяжелораненым участникам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Камчатке участникам специальной военной операции (СВО), получившим тяжелые ранения, повысили выплаты. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По словам министра социального благополучия и семейной политики края Анастасии Федоровой, размер выплат повышен с 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. На нее смогут претендовать военнослужащие, получившие тяжелые ранения.

При легком ранении бойцы получат 300 тысяч рублей, а при отсутствии документов – 100 тысяч рублей.

В 2025 году российские регионы продолжили увеличивать выплаты новобранцам спецоперации. Их начисление происходит сразу после подписания контракта с Минобороны. Одним из таких регионов стал Крым, где в январе повысили выплату добровольцам до 500 тысяч рублей. Она будет суммироваться с муниципальной и федеральной выплатой.

ЖЗЛ
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