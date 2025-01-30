В регионе России увеличили размер выплаты тяжелораненым бойцам СВО

На Камчатке подняли выплаты тяжелораненым участникам СВО

На Камчатке участникам специальной военной операции (СВО), получившим тяжелые ранения, повысили выплаты. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По словам министра социального благополучия и семейной политики края Анастасии Федоровой, размер выплат повышен с 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. На нее смогут претендовать военнослужащие, получившие тяжелые ранения.

При легком ранении бойцы получат 300 тысяч рублей, а при отсутствии документов – 100 тысяч рублей.

В 2025 году российские регионы продолжили увеличивать выплаты новобранцам спецоперации. Их начисление происходит сразу после подписания контракта с Минобороны. Одним из таких регионов стал Крым, где в январе повысили выплату добровольцам до 500 тысяч рублей. Она будет суммироваться с муниципальной и федеральной выплатой.