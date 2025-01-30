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12:11, 30 января 2025Силовые структуры

В России начали расследование новых преступлений ВСУ в Белгородской и Херсонской областях

В России расследуют атаки ВСУ на жителей Белгородской и Херсонской областей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сотрудники российских правоохранительных органов начали расследование новых преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в Белгородской области из-за атаки украинского дрона на жилой дом несовместимые с жизнью ранения получили двухлетний ребенок, его мать и отец. В городе Горловка Донецкой народной республики (ДНР) из-за обстрелов артиллерии ВСУ пострадали два сотрудника МЧС. Еще один мирный житель пострадал в городе Алешки Херсонской области после обстрела территории украинской артиллерией.

Следователи СК России детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

20 января сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту обстрела школы в Херсонской области.

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