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14:28, 30 января 2025Экономика

В России заявили о заморозке проекта по продаже вина онлайн

Замглавы Минфина Сазанов: Вопрос об онлайн-продаже вина в России заморожен
Вячеслав Агапов

Фото: Dan Cristian Pădureț / Unsplash

Вопрос об онлайн-продаже вина в России заморожен. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, подвижек в вопросе онлайн-торговли спиртными напитками сейчас нет.

«Я таковых не знаю. Вопрос заморожен, законопроект лежит без движения», — пояснил он.

Запуск продаж алкоголя в интернете активно обсуждается с весны 2021 года. Поводом стал призыв президента Владимира Путина провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей». В июне член Совфеда Андрей Клишас внес законопроект о легализации онлайн-торговли подобной продукцией на рассмотрение в правительство после поддержки меры со стороны Минпромторга.

Глава Минфина Антон Силуанов поддержал продажу алкоголя в стране в онлайн-режиме, так как у легализации подобной меры больше плюсов, чем минусов.

«У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против», — пояснил он и подчеркнул, что государственный контроль за подобными продажами позволит бороться с сайтами, которые торгуют «паленым» алкоголем.

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