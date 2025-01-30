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08:59, 30 января 2025Силовые структуры

В российском регионе отчим расправился с заступившимся за мать пасынком

Под Красноярском отчим убил пасынка и вывез его в лес
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Под Красноярском 51-летний местный житель расправился с 24-летним пасынком, который заступился за мать. Историю преступления рассказало издание KP.RU.

Молодой человек пропал 2 января. Друзья начали его поиски, а родители обратились в полицию. По словам друзей погибшего, отчим сразу вел себя странно. Во время разговора у него бегали глаза, он постоянно мешкал и нервничал.

Тогда мужчина заявил, что пасынок уехал в соседний город Лесосибирск, а 9 января сам пришел в полицию и признался в преступлении. Сейчас мотивы его действий устанавливаются — молодой человек не жил с родителями, а проживал с бабушкой. При этом отношения с мужчиной у него были хорошие, так говорят знакомые семьи.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Он находится под стражей. На допросе фигурант заявил, что расправился с пасынком вечером 1 января, когда тот стал обвинять его в избиении матери.

Ранее сообщалось, что в Норильске осудят мужчину за расправу над сожительницей и покушение на ее сына.

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