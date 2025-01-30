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11:51, 30 января 2025Силовые структуры

В российском регионе раскрыли дело о совершенном 15 лет назад изнасиловании

В Ульяновской области раскрыли дело об изнасиловании, совершенном в 2009 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ульяновской области следователи раскрыли дело об изнасиловании, совершенном в 2009 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В январе 2025 года силовики обратили внимание на 38-летнего местного жителя, у которого взяли образцы для сравнительного исследования. Экспертиза показала, что его биологический материал полностью совпадает со следами, оставленными насильником.

В марте 2009 года в подъезде одного из домов по проспекту Созидателей в Ульяновске неизвестный изнасиловал местную жительницу. Тогда выйти на след преступника не удалось, но были изъяты биологические следы насильника.

Ранее в Татарстане задержали 53-летнего безработного мужчину, который в течение месяца изнасиловал двух односельчанок.

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