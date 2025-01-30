В российском регионе задержали бывшего сотрудника администрации по подозрению в коррупции

В Серпухове задержали бывшего сотрудника администрации по подозрению в коррупции

В Серпухове задержали бывшего сотрудника администрации по подозрении в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 291 («Дача взятки»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год обвиняемый, занимавший должности заместителя и советника главы городского округа, периодически получал взятки от предпринимателей за принятие работ по договорам с МБУ «Комбинат благоустройства» и общее покровительство. За что он получил не менее пяти миллионов рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала за взятку начальницу миграционного отдела полиции в российском регионе.