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19:20, 30 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали бывшего сотрудника администрации по подозрению в коррупции

В Серпухове задержали бывшего сотрудника администрации по подозрению в коррупции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Серпухове задержали бывшего сотрудника администрации по подозрении в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 291 («Дача взятки»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год обвиняемый, занимавший должности заместителя и советника главы городского округа, периодически получал взятки от предпринимателей за принятие работ по договорам с МБУ «Комбинат благоустройства» и общее покровительство. За что он получил не менее пяти миллионов рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала за взятку начальницу миграционного отдела полиции в российском регионе.

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