В США отметили одну странность в аэропорту Вашингтона в момент авиакатастрофы

NYT: В аэропорту Вашингтона в момент крушения была неполная смена диспетчеров

В момент авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, в результате которой столкнувшиеся пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет упали в реку Потомак, в аэропорту американской столице находилась неполная смена диспетчеров. Эту странность отметили журналисты газеты New York Times (NYT), ссылаясь на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).