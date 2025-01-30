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23:43, 30 января 2025Мир

В США отметили одну странность в аэропорту Вашингтона в момент авиакатастрофы

NYT: В аэропорту Вашингтона в момент крушения была неполная смена диспетчеров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

В момент авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, в результате которой столкнувшиеся пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет упали в реку Потомак, в аэропорту американской столице находилась неполная смена диспетчеров. Эту странность отметили журналисты газеты New York Times (NYT), ссылаясь на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

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