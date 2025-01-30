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10:28, 30 января 2025Бывший СССР

В США подсчитали количество пропавших на Украине американских наемников

CNN: На Украине с начала конфликта без вести пропали более 20 наемников из США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Более 20 наемников из США пропали без вести на Украине с начала конфликта в 2022 году. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Более 20 американцев пропали без вести на передовой на Украине, при этом число потерь за прошедшие полгода резко возросло на фоне того, что иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне страны», — говорится в тексте статьи.

По данным CNN, за последние полгода с поля боя также не удалось забрать тела как минимум пяти американских добровольцев, сражавшихся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что двоих из них вернули на Украину после длительных переговоров.

В декабре 2024 года стало известно, что с 2022 года на Украине было ликвидировано около 6,5 тысячи иностранных наемников. По словам исполняющей обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Ждановой, всего в ряды ВСУ вступили 15 тысяч иностранцев, большинство из которых приехали из Польши, США и Грузии.

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