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16:08, 30 января 2025Мир

В США политику Трампа в отношении Украины объяснили стратегией Петра Великого

Коффлер: Политика Трампа в отношении Украины схожа со стратегией Петра Великого
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины и снижения выделения помощи ей и остальным странам схожа со стратегией первого императора России Петра Великого, запугивавшего чиновников и купцов в качестве меры против коррупции. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявила американский эксперт по разведке, экс-сотрудница Разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

«Чтобы понять доктрину Трампа "отвращать других от соблазнов", давайте взглянем на русского царя Петра Великого (...) Например, его указ о торговле предписывал, чтобы "один купец был повешен каждый год, чтобы отвратить других от соблазна". "Торговля [рыбой, сахаром и золотом] — дело воровское", — таково было оправдание [чтобы] удержать остальных от воровства», — рассказала аналитик.

Коффлер также подчеркнула, что Трамп своими действиями подобно Петру Великому показывает свою готовность идти до конца в принципиальных для него вопросах. По ее словам, такие меры как ограничение помощи и введение тарифов могут быть применены в будущем для сдерживания России и Китая.

Ранее журнал Politico сообщал, что политика Трампа приводит к большему сближению остального мира с Китаем из-за его резких действий в отношениях с другими странами. В частности, ряд экспертов выразил опасения, что давление тарифами на Колумбию побудит различные страны мира все больше сотрудничать с Пекином, нежели с Вашингтоном.

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