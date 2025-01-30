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16:58, 30 января 2025Мир

В Венгрии объяснили «всевозможные гадости» администрации Байдена

Глава МИД Сийярто: Администрация Байдена испытывала отвращение к Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / AP

Администрация экс-президента США Джо Байдена испытывала неприязнь к Венгрии, поэтому постоянно чинила препоны Будапешту. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«У прошлой администрации США, находившейся у власти четыре года, было довольно сильное отвращение к венгерскому правительству. За прошедшие четыре года против нас творили всевозможные гадости», — сказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что новая администрация США американского президента Дональда Трампа пообещала отменить санкции, введенные против Венгрии.

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