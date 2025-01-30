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14:38, 30 января 2025Культура

Вдова Караченцова уехала из России после скандала с «Ленкомом»

Актриса Людмила Поргина заявила, что улетела в Дубай после ухода из «Ленкома»
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, сообщила, что покинула Россию после ухода из «Ленкома». Об этом она сообщила изданию aif.ru.

Поргина призналась, что подала заявление об уходе из тетра после ухода Инны Чуриковой. Сейчас артистка улетела в Дубай.

«Мне просто стало там одиноко, не с кем играть. Нет ни Саши Абдулова, ни Олега Янковского, ни Коли Караченцова, ни Леонова, ни Броневого — нет больше великих!» — поделилась артистка.

В период работы в «Ленкоме» Поргина активно критиковала бывшего директора, а теперь президента учреждения Марка Варшавера. По словам актрисы, он нередко оскорблял актеров, а также унижал память легендарного Марка Захарова, чье имя теперь носит театр.

Ранее стало известно, что актерам театра «Ленком» представили новых руководителей — худрука Владимира Панкова и директора Дмитрия Берестова.

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