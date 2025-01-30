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13:50, 30 января 2025Россия

Власти Чечни показали распоряжение Кадырова на фоне слухов о его пропаже

Дудаев: Кадыров в отпуске с 13 января, но посещает публичные мероприятия
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / News.ru / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января официально находится в отпуске, однако продолжает активно работать, посещая публичные мероприятия. Об этом заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Его комментарий на тему слухов о пропаже главы республики разместило информагентство «Чечня Сегодня» в Telegram.

Дудаев показал распоряжение Кадырова, из которого следует, что он с 13 января убывает в ежегодный оплачиваемый отпуск. Согласно документу, исполнение обязанностей главы Чечни возложено на председателя правительства республики Магомеда Даудова. Срок отпуска не указан. Распоряжение находится в открытом доступе и размещено на сайте газеты «Вести республики».

Чеченский министр также напомнил о ряде публичных мероприятий с участием Кадырова, которые прошли после новогодних выходных, а также продемонстрировал видеозаписи с них, в том числе инспекцию улицы Асланбека Шарипова 15 января, пятничную молитву в мечети 17 января, встречу с религиозными деятелями 25 января и другие события. Дудаев также подчеркнул, что после праздников политик опубликовал в Telegram более 40 постов.

«То есть вся эта работа, этот фронт деятельности выполняется главой республики будучи в отпуске», — заявил министр.

Ранее Кадыров на фоне слухов о своей пропаже опубликовал очередной пост в Telegram. Публикация посвящена боевым действиям на харьковском направлении с участием батальона «Ваха» спецназа «Ахмат».

Сообщения о якобы пропаже Кадырова распространились рядом СМИ в конце января. Сам глава Чечни эту информацию пока не комментировал.

ЖЗЛ
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